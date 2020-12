Legalità: in vendita prodotti del feudo confiscato ai boss

(ANSA) - PALERMO, 10 DIC - La voglia di riscatto e la rinascita sociale. Nasce sotto questi auspici l'accordo tra la cooperativa sociale Verbumcaudo e l'azienda MadoniEat. Per la prima volta saranno in vendita i prodotti realizzati all'interno della struttura che si trova nel territorio di Polizzi Generosa in provincia di Palermo, sequestrata dal giudice Giovanni Falcone alla famiglia mafiosa Greco di Ciaculli nel 1987. Gli oltre 150 ettari di terreni sono adesso gestiti da una cooperativa di giovani madoniti. Dopo anni di abbandono, i terreni sono tornati a produrre: grano, pomodoro e lenticchie tra le altre cose. Ma mancava una rete commerciale per poter vendere i prodotti. Ed ecco in soccorso MadoniEat, di Mario Notararigo e Federico Vena, che hanno risolto il problema, mettendo a disposizione, a titolo gratuito, la loro piattaforma di e-commerce per vendere i "frutti della legalità" a marchio "Verbumcaudo". "Sposare il progetto dei ragazzi della Cooperativa Sociale Verbumcaudo per noi è stato del tutto naturale", affermano Notararigo e Vena. "La mission di Verbumcaudo è in continua evoluzione - spiega Luca Li Vecchi, presidente della Cooperativa Sociale Verbumcaudo - Ora entra nel vivo il percorso di restituzione a tutti i cittadini onesti di un bene confiscato". (ANSA).