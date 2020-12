ANSA-IL-PUNTO/COVID Sicilia, 1059 positivi e 2705 guariti

Sono 1.059 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 9.526 tamponi effettuati. I guariti sono più del doppio: 2.705. I decessi sono 32, che portano il totale a 1.895. Con i nuovi casi sono 36.969 gli attuali positivi, con un decremento di 1.678 casi rispetto a ieri. Di questi 1.539 sono i ricoverati (33 in meno rispetto a ieri): 1.342 pazienti in regime ordinario (-32) e 197 (-1) in terapia intensiva. In isolamento domiciliare ci sono 35.430 persone. E a Palermo, grazie a un benefattore che vuol restare anonimo, prende il via il ''tampone sospeso'', un'iniziativa di beneficenza rivolta a persone meno abbienti che potranno essere sottoposti a un test covid gratis. Il servizio si svolgerà in modalità drive nelle postazioni del Policlinico universitario. L'iniziativa, che si richiama al "caffè sospeso" di Napoli, è riservata ad utenti con Isee inferiore a 8000 euro.

A Palermo ha destato commozione nel mondo della scuola la morte di un professore di 57 anni, positivo al covid, che insegnava matematica e scienze all'Istituto comprensivo Vittorio Emanuele III in via Cesare Terranova. La notizia è riportata sul sito della scuola: "L'intera comunità scolastica si stringe al dolore della famiglia... Gli alunni, i colleghi, il personale Ata, le famiglie e il dirigente scolastico ne ricordano la professionalità, il senso di responsabilità, la dedizione e la passione nell'esercizio della professione docente; nonché, la costante attenzione alle esigenze e ai bisogni dei propri alunni, la disponibilità con i propri colleghi e a favore dell'intera comunità scolastica".