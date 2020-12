Migranti: Open Arms, Salvini chiede rinvio udienza Palermo

I legali dell'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini hanno chiesto al gip di Palermo di rinviare l'udienza preliminare, fissata per sabato prossimo, in cui si sarebbe dovuto decidere l'eventuale rinvio a giudizio del leader della Lega accusato di sequestro di persona e omissione di atti d'ufficio per la vicenda della nave dell'ong Open Arms a cui fu impedito di attraccare a Lampedusa e far sbarcare i migranti soccorsi in mare. Salvini non potrà essere a Palermo per partecipare all'udienza perché, sempre sabato, sarà davanti al gip di Catania per rispondere dell' imputazioni di sequestro di persona analoga vicenda accaduta alla nave Gregoretti che aveva salvato in mare i migranti e a cui fu impedito l'approdo.

Ad agosto 2019 il rimorchiatore della ong Open Arms, dopo aver soccorso 163 persone durante tre diverse operazioni di salvataggio, prima di vedersi assegnato il porto di sbarco rimase 21 giorni in mare, 7 dei quali di fronte alle coste di Lampedusa. Furono, poi, i magistrati di Agrigento, in seguito a un'ispezione a bordo, a ordinare lo sbarco d'urgenza dei profughi. Il fascicolo venne trasmesso alla procura di Palermo, competente in quanto si ipotizzarono responsabilita' penali dell'allora ministro.