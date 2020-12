In fiamme un tir che trasportava merci

(ANSA) - CALTANISSETTA, 09 DIC - A fuoco un mezzo pesante sulla Strada Statale 626 all'altezza di Capodarso. Ad accorgersi delle fiamme che fuoriuscivano dalla parte sottostante il container lo stesso conducente che è riuscito ad accostare il mezzo a bordo strada. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco di Caltanissetta e la polizia per regolare la viabilità. Nessuno è rimasto ferito.

I vigili del fuoco hanno spento l'incendio e adesso stanno accertando le cause dovute, con tutta probabilità, a un malfunzionamento o al surriscaldamento del container dove erano contenute derrate alimentari. La strada è rimasta chiusa al traffico per diverso tempo. (ANSA).