Acqua torbida, interrotta erogazione in diversi comuni

(ANSA) - PALERMO, 09 DIC - A causa delle forti piogge in alcuni invasi l'acqua è torbida e le aziende idriche sono state costrette a sospendere l'erogazione. L'Amap informa che, non essendo ancora tornati alla normalità i valori della torbidità delle acque, prelevate dall'invaso Poma, potranno continuare i disservizi, consistenti in una forte riduzione delle pressioni in rete, fino all'interruzione totale dell'erogazione idrica, nella rete cittadina del Comune di Palermo, in particolar modo nei distretti pedemontani: Villagrazia, Borgo Molara, Boccadifalco, Borgo Nuovo e nei distretti: sottorete 11 "Noce - Uditore", Strasburgo, Resuttana - San Lorenzo, Calatafimi.

Inoltre si prevede l'interruzione totale del servizio distribuzione idrica nel distretto Bandita Favara.

Siciliacque invece comunica di aver dovuto interrompere il trattamento nel potabilizzatore di Sambuca di Sicilia a causa dell'abnorme aumento della torbidità delle acque derivate dall'invaso Garcia determinato dalle violenti piogge delle 24 ore precedenti che hanno ingrossato il Fiume Belice. "Purtroppo - dice l'azienda - non è possibile prevedere la durata del fenomeno. Nel frattempo stiamo provvedendo a riportare l'impianto di potabilizzazione alle condizioni tali da potere trattare l'acqua non appena sarà possibile". La fornitura ai Comuni di Alcamo, Buseto Palizzolo, Calatafimi, Campobello di Mazara, Castelvetrano, Custonaci, Erice, Gibellina, Montevago, Santa Margherita Belice, Paceco, Partanna, Poggioreale, Salaparuta, Salemi, Santa Ninfa,Trapani, Valderice e Vita è stata sospesa. (ANSA).