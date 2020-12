Maltempo: fermi i traghetti per le Eolie, solo aliscafi

(ANSA) - PALERMO, 05 DIC - A causa del forte vento di Scirocco sono fermi i traghetti per le più piccole delle Isole Eolie. Gli aliscafi, invece, collegano Milazzo con Vulcano, Lipari e Salina, pur tra qualche difficoltà, soprattutto nell'attracco.

Intanto, le abbondanti piogge degli ultimi giorni hanno fatto staccare grossi massi a Lipari in località Fontanelle, lungo il sentiero frequentato da chi pratica il trekking. Un grosso masso si è anche staccato dal costone lungo la provinciale che conduce a Pianoconte, rompendo la rete di protezione e finendo nella carreggiata dove ha investito un'auto in transito senza provocare danni al conducente. (ANSA).