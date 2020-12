ANSA-IL-PUNTO/COVID, in Sicilia più guariti che positivi

(ANSA) - PALERMO, 04 DIC - Sono 1.365 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 10.026 tamponi effettuati. Più numerosi sono i guariti: 1756. Sono 39 i decessi di persone positive, che portano il totale a 1.689. Con i nuovi casi salgono a 39.350 gli attuali positivi, con un decremento di 430 casi. Di questi 1.647 sono i ricoverati, meno 39 rispetto a ieri: 1.431 pazienti in regime ordinario (-39) e 216 (-5) in terapia intensiva. In isolamento domiciliare sono 37.703 persone.

A Montevago (Ag) è morto, positivo al covid, a 56 anni l'ex sindaco Bernardo Triolo. Verrà allestita la camera ardente nella sala consiliare del Comune da oggi fino alle 15 di domani quando verranno celebrati i funerali. Sarà proclamato il lutto cittadino.

E il coronavirus colpisce anche l'ex governatore siciliano Toto' Cuffaro. Su Fb il politico scrive: "Cari amici, mi duole comunicarvi che attualmente mi ritrovo costretto in casa, a causa del temuto Covid che ha colpito anche me e e mia moglie.

Le mie condizioni sono pressoché buone e volevo tranquillizzare tutti gli amici che quotidianamente mi contattano per chiedermi come stia. Il Covid è un male che si insinua in maniera silente, quindi, vi prego di fare attenzione ed evitare di trascurare le regole di precauzione imposte". "Purtroppo, nel mio caso, me lo sono ritrovato in casa, quindi, a nulla sono valse le precauzioni adottate all'esterno. Per questo motivo, ci tenevo ad avvertirvi rispetto il reale pericolo e a sensibilizzarvi su questo tema - aggiunge Cuffaro - Mettete la mascherina, igienizzatevi il più possibile e mantenete la distanza di sicurezza. Poche semplici regole possono garantire la salute vostra e dei vostri cari. Adottatele". (ANSA).