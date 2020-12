A Fiasconaro l'Oscar per l'innovazione di ANGI

(ANSA) - PALERMO, 04 DIC - Fiasconaro, azienda ambasciatrice dell'eccellenza dolciaria Made in Sicily nel mondo con sede a Castelbuono (PA), ha ricevuto il prestigioso Oscar per l'Innovazione di ANGI, l'Associazione Nazionale Giovani Innovatori. L'Oscar rappresenta un tributo alla capacità dell'azienda di fare rete sul territorio, promuovendo la crescita delle eccellenze di tutta la filiera distributiva siciliana.

"L'innovazione è il vero motore del successo d'impresa ed è alla base dello scambio intergenerazionale che distingue la nostra famiglia, giunta ormai alla terza generazione di maestri pasticceri", ha commentato Nicola Fiasconaro. "Il nostro è un brand fortemente legato al territorio e alle sue eccellenze, ma con una forte vocazione internazionale che lo rende particolarmente sensibile a intercettare i nuovi trend di mercato, per anticiparli come nuove opportunità di sviluppo".

