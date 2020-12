Scuola: Anief, allargare platea ammessi a corsi Tfa sostegno

(ANSA) - PALERMO, 03 DIC - Ammettere ai corsi abilitanti Tfa sostegno tutti i precari con 36 mesi di servizio, tutti i candidati che hanno presentato domanda e coloro che sono risultati idonei nelle precedenti procedure di selezione. E' la richiesta del sindacato Anief, presentata con un emendamento alla legge di bilancio approvata dal consiglio dei ministri e ora alla Camera.

"Il ministero dell'Università - spiega il presidente di Anief, Marcello Pacifico - ha dato il via libera alle prove di accesso a distanza ai percorsi di specializzazione sul sostegno V ciclo per l'anno accademico in corso. E' stato sospeso lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all'esercizio delle professioni. Il decreto firmato dal ministro Gaetano Manfredi autorizza i laboratori a distanza, da concludersi, assieme al resto delle lezioni, entro il prossimo 16 luglio. Prendiamo atto - aggiunge Pacifico - della buona volontà del ministero di adattare le prove di accesso all'emergenza Covid19, ma si tratta pur sempre di selezionare 20 mila candidati a fronte di 80 mila cattedre di sostegno libere dal titolare".

"Per questo motivo - aggiunge - chiediamo di allargare la platea degli ammessi al di là dell'offerta degli Atenei, ancora di più che anche le lezioni si svolgeranno online, come chiesto nei giorni scorsi anche dall'Anief. In caso contrario, anche l'anno prossimo si inizierà scuola con un altissimo numero di alunni disabili non solo senza docente di sostegno di ruolo ma neppure specializzato. Su questo tema si deve inoltre ancora pronunciare il Consiglio di Stato, che dirà l'ultima parola su un ricorso presentato dai legali Anief che ha chiesto anche l'ammissione ai corsi di tutti i supplenti con 36 mesi di servizio e di tutti i candidati partecipanti alle prove preselettive", conclude Pacifico. (ANSA).