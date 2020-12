Banco alimentare: detenuti di Catania donano 90 kg alimenti

(ANSA) - CATANIA, 03 DIC - Anche se la colletta del Banco alimentare quest'anno ha cambiato forma dematerializzandosi e puntando sulle gift card, nel carcere di piazza Lanza, a Catania, la raccolta, per l'ottavo anno consecutivo, è stata fatta in modo tradizionale raccogliendo più di 90 kg di generi alimentari.

"Quest'anno la raccolta è stata fatta in modo diverso a causa del Covid - spiegano i volontari del Banco che hanno operato nel carcere - infatti rispetto agli altri anni abbiamo dovuto soltanto aspettare e portare fuori tutti i pacchi. È stata la polizia penitenziaria a occuparsi di recuperare tutti i generi alimentari donati dai detenuti. Un bellissimo gesto per il quale li ringraziamo con tutto il cuore e sentiamo la necessità di sottolineare che anche gli agenti penitenziari e quelli della polizia amministrativa hanno contribuito donando generi alimentare per chi ha bisogno. Grazie alla direttrice dell'istituto penitenziario, Elisabetta Zito. Tutto questo dimostra che quando c'è bisogno, il cuore dell'uomo risponde".

La 24esima Colletta Alimentare non si ferma, ma continua fino a martedì 8 dicembre nei 354 supermercati siciliani che hanno le insegne di Eurospin, Lidl, Penny Market e Fratelli Arena. È possibile acquistare la card da 2, 5 o 10 euro anche online sul sito www.collettaalimentare.it oppure contribuire alla Colletta Alimentare - in questo caso si può fare fino al 10 dicembre - sul sito: www.amazon.it/bancoalimentare (ANSA).