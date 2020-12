Mafia: Cesare; tribunale scarcera boss clan Giostra

(ANSA) - MESSINA, 02 DIC - Il Tribunale del riesame di Messina ha rimesso in libertà Giuseppe Irrera, ritenuto dalla Dda messinese il boss reggente del clan Galli di Giostra e arrestato di recente nell'operazione 'Cesare' dai carabinieri per associazione mafiosa, estorsioni e corse clandestine di cavalli.

Il tribunale ha accolto l'istanza del difensore, l'avvocato Salvatore Silvestro.

Tornano in libertà anche altri due arrestati nell'operazione Cesare Francesco Vento e Salvatore Vecchio e nei giorni scorsi altre otto persone erano state scarcerate.

Contro Irrera c'erano anche le intercettazioni telefoniche in carcere tra lui e il suocero, il boss storico del clan Giostra Luigi Galli. (ANSA).