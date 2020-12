Libri: Mondadori apre nuovo Point a Palermo

(ANSA) - PALERMO, DEC 1 - La Mondadori Point di Palermo, nella ex via Villareale, si trasferisce in via Mariano Stabile, 233. La nuova libreria sarà inaugurata giovedì 3 dicembre, con decine di novità editoriali, spazi più grandi dove poter leggere e godere della compagnia di nuove storie e nuovo personale. "È in periodi come questi che abbiamo più bisogno di cultura - dice all' ANSA, Giovanni Montesanto, titolare del nuovo punto Mondadori -. Il momento è difficile, lo sappiamo, ma i libri e il sapere non possono entrare a far parte di questa crisi. Noi crediamo nella forza della cultura. In momenti come questi i libri possono salvare e distrarci. Insieme con il mio staff, ci crediamo fortemente. Lo staff, a proposito, sarà maggiorato. Abbiamo fatto molte presentazioni di libri in tempi, per così dire, normali e abbiamo ancora tanti progetti e idee che metteremo in atto quando ci sarà l'opportunità. Faremo il possibile per far sentire i nostri clienti a proprio agio. Con le dovute cautele e le precauzioni che impone il periodo, la libreria sarà aperta tutti i giorni, orario continuato, anche la domenica". (ANSA).