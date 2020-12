Covid: positivo con danni aorta,intervento d'urgenza a Catania

(ANSA) - CATANIA, DEC 1 - Un intervento di cardiochirurgia su un malato Covid è stato effettuato al Policlinico universitario di Catania su un paziente di 39 anni entrato al pronto soccorso con i sintomi di un infarto al miocardio: forti dolori a petto e spalla. Una Tac al torace ha evidenziato una dissezione aortica, la rottura parziale dell'ascendente, e immagini polmonari sospette per Covid -19. Sottoposto a tampone è risultato positivo. Il paziente era stato intanto trasferito con barella per il biocontenimento nella sala operatoria dell'Unità opertiva complessa di Cardiochirurgia diretta dal dottore Angelo Giuffrida. L'intervento salvavita è stato eseguito, come tutte le dissezioni aortiche, con la massima concentrazione da parte dei chirurghi, anestesisti, infermieri e tecnici Cec e nella massima sicurezza per tutti gli operatori impegnati nell'emergenza. Il paziente è attualmente ricoverato nel reparto di Rianimazione Covid del Policlinico universitario di Catania. Le sue condizioni cliniche al momento sono stabili.

(ANSA).