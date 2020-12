Cemento intorno a tronchi alberi, intervento Comune Palermo

(ANSA) - PALERMO, DEC 1 - Al posto della terra delle aiuole gli operai hanno messo cemento che circonda i tronchi degli alberi, soffocando le radici. Ma adesso a Palermo si tenta di rimediare allo scempio ambientale. "Su segnalazione di alcuni residenti, - affermano il vice sindaco Fabio Giambrone e l'assessore al Verde, Sergio Marino - siamo intervenuti oggi per verificare quanto denunciato circa un discutibile intervento di rifacimento del marciapiede da parte di una ditta privata impegnata nei lavori del passante ferroviario in viale Francia.

Abbiamo purtroppo riscontrato un metodo di esecuzione particolarmente invasivo e inaccettabile per lo sviluppo degli alberi. Abbiamo quindi disposto che i lavori siano immediatamente sospesi, chiedendo a Rfi di attivarsi affinché l'impresa realizzi l'intervento in modo più consono, con adeguati spazi per a crescita delle piante", (ANSA).