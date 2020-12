Calcio: al via a Palermo master per manager sportivi

(ANSA) - PALERMO, DEC 1 - Prenderà il via venerdì, dalle 15, con una lezione di Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport ed esperto di calciomercato, il master breve in "New Media, Finanza e Innovazione per lo sport", un corso di alta formazione per futuri manager sportivi promosso da Palermo Innovation Lab, ecoordinato dal dottore Francesco Stassi e dalla dottoressa Emanuela Perinetti, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Economiche Aziendali e Statistiche dell'Università degli Studi di Palermo.

Il master si concluderà ad aprile e vedrà salire in cattedra il gotha dell'industria del calcio italiano.

Di Marzio presenterà il suo libro "Grand Hotel Calciomercato", Cairo Editore, nel quale racconta e rivela aneddoti, retroscena e dettagli di storiche trattative di calciomercato che hanno cambiato la storia di squadre, club e giocatori stessi.

L'incontro si svolgerà da remoto su piattaforma Zoom per via delle restrizioni legate al coronavirus. I partecipanti potranno porre le loro domande ai protagonisti. Per ulteriori informazioni si può consultare il sito www.masterpalermoinnovationlab (ANSA).