Migranti:barche ammassate provocano danni in porto Lampedusa

(ANSA) - LAMPEDUSA, 29 NOV - "Questa mattina una forte mareggiata ha investito l'isola di Lampedusa, provocando quello che purtroppo temevamo sarebbe successo e che ho denunciato più volte: le imbarcazioni di migranti, colpevolmente lasciate ammassate al Molo Favaloro dalle Autorità competenti, con il vento di libeccio sono diventate 'schegge impazzite' provocando gravi danni all'interno del porto, alle altre barche ormeggiate, e mettendo a rischio le persone che in quel momento si trovavano lì per mettere in sicurezza le loro imbarcazioni ed i loro pescherecci. A questo si aggiunge il danno ambientale, con detriti di ogni tipo che hanno riempito le nostre acque, i fondali e le nostre spiagge". Lo dice Totò Martello, sindaco di Lampedusa e Linosa.

"La situazione è diventata inaccettabile! Sia chiaro - aggiunge Martello - adesso non iniziamo a dire che 'la colpa è dei migranti', in questo caso la colpa è di chi dovrebbe smaltire velocemente quelle imbarcazioni una volta giunte a Lampedusa, ad iniziare dall'Agenzia delle Dogane che le prende in custodia quando vengono poste sotto sequestro dopo gli sbarchi". (ANSA).