Loris: padre e fratellino a 6 anni morte, sei sempre con noi

(ANSA) - RAGUSA, 28 NOV - "Ciao Loris, da quel 29 novembre i tuoi occhi e il tuo amore ci sono stati portati via, ma il tuo sorriso non si è spento e illumina le stelle che brillano di notte. Sono certo che da lassù tu ci guardi e continui a volerci bene, sento che puoi toccare il mio cuore ed abbracciare i miei pensieri". Lo affermano Davide Stival e il fratellino del bambino ucciso a otto anni a due giorni dal sesto anniversario della sua morte in un messaggio diffuso dal loro legale, l'avvocato Daniele Scrofani. Per il delitto è stata condannata a 30 anni di reclusione, con sentenza passata in giudicato, la madre di Loris, Veronica Panarello, che lo ha strangolato con delle fascette di plastica nella loro casa di Santa Croce Camerina e poi ha occultato di cadavere in un canalone.

"Oggi, che non sei più fisicamente tra noi - aggiungono il padre e il fratellino di Loris - occupi in ogni istante la nostra mente e il nostro cuore, gli unici posti dove rimarrai per sempre. Ma un giorno dietro le nuvole del cielo troveremo i tuoi baci e i tuoi abbracci e potremo sorridere e gioire insieme.

Oggi ancor di più tra una lacrima e un sorriso il nostro pensiero vola verso te! Ti vogliamo bene" (ANSA).