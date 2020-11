Ex sacerdote indossa abito talare, multato

(ANSA) - CANICATTÌ, 28 NOV - Un ex sacerdote di 50 anni è stato multato alcuni giorni fa a Canicattì (Ag) dalla Polizia di Stato perchè indossava l'abito talare, la camicia di colore azzurro e il collarino bianco, inoltre, sul suo profilo facebook erano pubblicate fotografie che lo ritraevano in abito religioso. Il sacerdote - dice la polizia - era stato rimosso dalla Chiesa cattolica, con decreto di dimissione dallo stato clericale il 15 dicembre 2018 con la relativa dispensa dagli obblighi sacerdotali compreso il celibato.

Gli agenti del commissariato hanno sanzionato l'uomo per la violazione dell'art. 498 del codice penale, usurpazione di titoli o di onori, reato depenalizzato e punito con una sanzione amministrativa. (ANSA).