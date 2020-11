Droga: coltivavano marijuana, tre arrestati a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 27 NOV - Due palermitani di 32 e 28 anni, Alessandro Cannarozzo e Domenico Caruso, e una diciottenne M.M., sono stati arrestati dalla polizia per coltivazione e produzione di droga: in un'abitazione di via Baida gli agenti del commissariato Porta Nuova hanno trovato una piantagione con 75 piante di marijuana. L'ingresso della casa era sorvegliato da una telecamera collegata a un televisore. I tecnici Enel hanno accertato il furto di energia elettrica. (ANSA).