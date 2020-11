Coppa America: conto alla rovescia per prima sfide di Luna Rossa

(ANSA) - ROMA, 27 NOV - Mancano meno di tre settimane al via delle regate che avvicineranno alla 36/a America's Cup di vela.

I team di Nuova Zelanda, Italia, Usa e Gran Bretagna si troveranno di fronte per la prima volta sugli Ac75, nelle prime Prada America's Cup World Series di Auckland e, in seguito, nella Prada Christmas Race, fra il 17 e il 20. Scenderanno in acqua il 'defender' Emirates Team New Zealand, il Challenger of Record Luna Rossa Prada-Pirelli Team, Ineos Team UK e New York Yacht Club American Magic per dare vita a quattro giorni di match racing. La prima regata partirà pochi minuti dopo le 15 del 17 dicembre (le 3 del mattino in Italia, ndr) e vedrà sfidarsi Emirates Team New Zealand saranno impegnati American Magic contro Ineos.

Il format per i quattro giorni di gare è stato definito: nei primi tre del Prada ACWS di Auckland (17-19 dicembre) sono previste quattro sfide quotidiane di Round Robin, con i quattro team per due volte impegnati. Il quarto giorno (20 dicembre) toccherà alla Prada Christmas Race, suddivisa in due fasi a eliminazione diretta: la prima prevede due scontri diretti, con i vincitori di ciascuna delle sfide accederanno alla finale, mentre i perdenti si ritroveranno in una 'finalina' per il terzo posto. L'abbinamento delle semifinali di Christmas Race sarà deciso dai risultati del doppio Round Robin della Prada ACWS. Le regate dureranno circa 25-30' ciascuna, con inizio alle 15 e alle 18 locali, vento permettendo. Il percorso verrà comunicato nei giorni di gara dalla direzione di regata in base alla direzione del vento, alla sua intensità e alle maree. Il 'range' di vento consentito è compreso fra 6,5 ;;e 21 nodi.

Per i Challenger, i risultati dell'ACWS e della Christmas Race determineranno gli abbinamenti per la Prada Cup Challenger Selection Series di gennaio e febbraio 2021, che decide il nome del sindacato che avrà acquisito il diritto a lanciare la sfida a New Zealand. L'atto conclusivo della 36/a America's Cup è previsto dal 6 marzo 2021. (ANSA).