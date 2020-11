Capo ultras ucciso nel Trapanese a colpi arma fuoco

(ANSA) - PALERMO, 27 NOV - Un uomo di 33 anni Vincenzo Adamo Favoroso è stato ucciso la notte scorsa a Castelvetrano (Trapani) con colpi di arma da fuoco. Pare che la sparatoria sia avvenuta durante una lite in un locale del centro ma la vittima è stata poi trovata in un'altra zona della città. Indagano i carabinieri. Adamo Favoroso era molto conosciuto soprattutto negli ambienti calcistici del centro belicino col soprannome di tacataca. Era stato, infatti, uno dei fondatori, insieme ad un gruppo di amici, del gruppo di tifosi ultras della squadra di calcio Folgore Castelvetrano "Old Fans". Sui social, sono già centinaia i commenti di amici e conoscenti addolorati. Tra questi, anche i suoi amici ultras, che scrivono: "Purtroppo oggi arriva una triste e straziante notizia, ci ha lasciato Vincenzo storico ultras Folgorino e componente degli Old Fans. Tutto il gruppo porge le condoglianze alla famiglia. "Che la terra ti sia lieve…. r. i. p tacataca". (ANSA).