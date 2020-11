Rostagno: Cassazione, conferma appello, ergastolo a Virga

(ANSA) - ROMA, 27 NOV - E' stata confermata dalla Cassazione la condanna all'ergastolo per Vicenzo Virga, il boss di Trapani ritenuto il mandante dell'omicidio del sociologo e giornalista Mauro Rostagno, avvenuta 32 anni fa nel trapanese. Respinto invece il ricorso della Procura di Palermo contro l'assoluzione pronunciata in appello in favore del presunto killer Vito Mazzara. Il Pg della Suprema Corte aveva chiesto di annullare il proscioglimento di Mazzara. (ANSA).