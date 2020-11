Covid:Ars respinge mozione censura ad assessore Salute

(ANSA) - PALERMO, 26 NOV - L'Assemblea siciliana ha respinto la mozione di censura, firmata dalle opposizioni di centrosinistra, all'assessore alla Salute, Ruggero Razza, al quale veniva contestata la gestione della seconda ondata della pandemia da Covid-19. Contro la censura hanno votato 36 deputati, 25 i favorevoli.

"Non è vero che la Sicilia non ha lavorato in estate - ha detto Razza prima del voto - Il piano di rafforzamento delle terapie intensive è di maggio, porta la rete a 720 posti letto: questo parametro e la rete è stata approvata il 22 luglio dal ministero della Salute". "Il rapporto col ministro Speranza è stato costante e sempre leale"., ha aggiunto. "In Sicilia - ha sostenuto l'assessore - tutti hanno avuto assistenza, nessuno è andato altrove per essere curato. In Francia e persino in Svizzera, pazienti sono stati trasferiti in altri Paesi. Molto facile puntare l'indice su cui lavora. Il confronto è politico, io non mi sento un imputato". (ANSA).