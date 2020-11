Ambiente: censite 21 specie libellule in riserva nell'Ennese

(ANSA) - CATANIA, 25 NOV - Ventuno specie di libellule sono state censite nel territorio della Riserva Naturale Orientata "Vallone di Piano della Corte" di Agira, in provincia di Enna.

Lo rende noto il Cutgana dell'Università di Catania rendendo noti i risultati di una ricerca condotta dal suo centro di ricerca Cutgana tra il 2018 e il 2019. Per l'Ateneo si tratta di "un dato particolarmente rilevante visto che in Italia ne sono state censite circa 100". I risultati della ricerca sono stati pubblicati in questi giorni in un articolo dal titolo Odonata checklist of Nature Reserve and SAC (Special Area of Conservation) "Vallone di Piano della Corte" sulla rivista scientifica internazionale Journal Biodiversity a firma dell'entomologo Paolo Galasso e dal direttore dell'area protetta di Agira Renzo Ientile. Tra le specie segnalate anche una particolarmente rara, la Pyrrhosoma nymphula (Scinitlla zampenere) legata ad acque limpide, che in Italia ha ormai una diffusione molto limitata. (ANSA).