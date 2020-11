La Rocca, false cartelle per non dare posti Covid

"Pur di non svuotare alcuni reparti, per destinare i posti letto ai pazienti Covid, c'è chi ha scritto nelle cartelle cliniche diagnosi inventate, ne ricordo una che parlava di tubercolosi, ma non era vero". A dirlo all'ANSA è il dirigente generale della pianificazione strategica dell'assessorato alla Salute in Sicilia, Mario La Rocca, finito nel ciclone per alcuni audio in una chat tra manager della sanità, pubblicati da La Sicilia, e che parla di "ostruzionismo" da parte di alcuni medici per impedire l'attivazione di posti per malati di Coronavirus e di dirigenti generali di ospedali "incapaci" di applicare il piano del governo Musumeci per l'aumento dei posti. La Rocca racconta: "Quando andai all'ospedale 'Cervello' di Palermo, vidi che nel pronto soccorso di pediatria c'era una sola bambina che faceva i compiti. Appurai che c'erano 6-7 accessi al giorno in questo reparto che era separato solo da una porta dall'area Covid: da lì mi arrivavano le grida disperate di aiuto dei pazienti Covid. Quella mattina il personale aveva chiesto gli straordinari e non voleva spostarsi di reparto mentre c'era chi aveva bisogno. C'era dunque la possibilità di reperire lì dei posti letto Covid ma tutto era immobile".