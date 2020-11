Covid: Razza, direttore ha fatto il suo dovere

"Noi abbiamo allineato i dati. Ho chiesto alla Società italiana di anestesia e rianimazione di certificare semplicemente la realtà, che ciò che è scritto sulle nostre piattaforme è vero ed è in linea con i parametri ministeriali. Se poi il direttore generale del mio assessorato, in maniera un pò forte, ha richiamato tutti alle proprie responsabilità, io penso che abbia fatto il suo dovere". Lo ha affermato stamane a catania l'assessore regionale alla Salute Ruggero Razza rispondendo ai giornalisti in merito all'audio Whatsapp del dirigente generale del dipartimento pianificazione strategica della Regione Siciliana Mario La Rocca. "Ho chiesto al Ministero, d'intesa con il presidente della Regione, di verificare un po' i dati - ha aggiunto Razza - perché noi abbiamo il dovere di trasmettere verità ai cittadini. Il lavoro che si fa nelle strutture ospedaliere è un lavoro enorme".