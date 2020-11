Covid: assessore Sicilia a Speranza, ispezione è urgente

(ANSA) - PALERMO, 21 NOV - "Facendo seguito alla nostre pregresse interlocuzioni, in considerazione della particolare situazione emergenziale che sta interessando l'intero territorio nazionale, sono a chiederle di volere disporre con la necessaria urgenza un'idonea attività ispettiva, per il tramite del Nucleo antisofisticazioni e sanità dell'Arma dei carabinieri, al fine di accertare l'esatto numero di posti letto di terapia intensiva attualmente attivi nelle strutture ospedaliere della Regione siciliana e la loro rispondenza agli impegni assunti da ciascuna azienda in sede di programmazione". E' la lettera protocollata oggi, che l'assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, ha trasmesso al ministro della Sanità, Roberto Speranza, con la quale è stato chiesto in via ufficiale l'invio in Sicilia degli ispettori per la verifica dei dati sui posti letto. Razza ha inviato la lettera dopo avere avuto con il ministro un colloquio telefonico. (ANSA).