Etna: studio, ha un patrimonio floristico di 1.055 specie

(ANSA) - CATANIA, 20 NOV - L'Etna ospita un patrimonio floristico complessivo di 1.055 specie, 92 delle quali endemiche, di notevole valore scientifico-naturalistico, con una distribuzione geografica piuttosto limitata. In particolar modo delle 92 specie endemiche 29 sono endemismi stretti, esclusivi dell'Etna, mentre le altre sono presenti in Sicilia (27) o anche endemiche dell'Italia Meridionale (36). Sono alcuni dei risultati di una ricerca condotta dai docenti Gianpietro Giusso Del Galdo, Pietro Minissale e Saverio Sciandrello del dipartimento di Scienze biologiche, Geologiche e Ambientali dell'università di Catania pubblicata sulla rivista scientifica internazionale PeerJ.

Grazie allo studio sono state aggiornate le conoscenze del passato mettendo in risalto il notevole patrimonio-capitale floristico dell'Etna sulla base di migliaia di dati raccolti soprattutto negli ultimi due decenni. In particolar modo la ricerca consente di chiarire la distribuzione spaziale della flora vascolare spontanea lungo il gradiente altitudinale, di identificare le aree ad alta densità di specie endemiche esclusive, di confrontare la diversità floristica dell'Etna con quella di altri territori mediterranei e di fornire un inventario completo e aggiornato della flora vascolare spontanea. (ANSA).