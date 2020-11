Sicilia: deputato Figuccia lascia Udc e passa alla Lega

(ANSA) - PALERMO, 15 NOV - Il deputato Vincenzo Figuccia, lascia all'Udc, per aderire alla Lega. "Nonostante l'affetto che nutro nei confronti del segretario Lorenzo Cesa e del coordinatore regionale Decio Terrana - dice - vedo un eccesso di iniziative tese alla ricostituzione della vecchia Dc e credo che sia un tempo che non c'è più e oggi ritengo che in Sicilia serva uno scossone, qualcosa di dirompente, che rompa con schemi e uomini del passato". Figuccia ha fondato il movimento 'Cambiamo la Sicilia', una sorta di partito siciliano d'azione. "Con Salvini ci siamo incrociati e conosciuti due anni fa e ci siamo continuati a sentire - afferma - condividendo temi come il federalismo, l'autonomia, gli aspetti economici legati anche all'agricoltura. Ho incontrato Salvini, poi l'ho sentito e ha manifestato il suo entusiasmo per la mia decisione, ho parlato con il coordinatore Stefano Candiani che ha il grande merito di essere non eccessivamente invasivo, è un buon mediatore, capace di tessere bene le relazioni". (ANSA).