Si nasconde dentro al frigo per sfuggire all'arresto

(ANSA) - SIRACUSA, 13 NOV - Per sfuggire alla cattura si è nascosto dentro al frigo di casa, dove i carabinieri l'anno trovato rannicchiato e infreddolito. E' accaduto a Noto, nel Siracusano, a un uomo di 49 anni, Francesco Fiaschè, che deve scontare 3 anni e 10 mesi quale cumulo pene di tre distinte sentenze a suo carico per reati che vanno dal possesso di armi alla rapina, dal furto aggravato alla truffa, emesse dai tribunali di Siracusa e Messina.

I militari hanno perquisito l'abitazione, non trovando traccia dell'uomo, fino a quando hanno aperto il frigorifero. (ANSA).