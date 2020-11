Samonà incontra nuovo sovrintendente Fondazione Erice Arte

(ANSA) - PALERMO, 13 NOV - L'assessore regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, Alberto Samonà, ha incontrato lo scrittore e storico Giordano Bruno Guerri, nuovo Sovrintendente della Fondazione "Erice Arte". Con il professor Guerri si è discusso di idee e progetti da mettere in campo per una comune strategia culturale.

"A lui e alla "Fondazione Erice Arte" - sottolinea l'assessore Alberto Samonà - ho assicurato la massima collaborazione dell'Assessorato regionale dei Beni culturali e dell'Identità siciliana, allo scopo di valorizzare ancora di più il territorio ericino nel nome dell'arte e della scienza: un binomio, in grado di coniugare la cultura e la storia millenaria di questi luoghi e la contemporaneità". "Il professor Giordano Bruno Guerri- conclude Samonà - è un insigne studioso e un intellettuale libero e sono certo che farà un ottimo lavoro". (ANSA).