Gregoretti: Conte e Lamorgese il 1/12 in udienza Gup Catania

(ANSA) - CATANIA, 13 NOV - E' slittata al prossimo 1 dicembre la testimonianza del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, prevista per il 20 novembre, disposta dal Gup di Catania nell'ambito dell'udienza preliminare per la richiesta di rinvio a giudizio dell'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini per i ritardi nello sbarco dei migranti da nave Gregoretti di 131 migranti ad Augusta il 31 luglio 2019. Lo ha deciso il presidente dei Gip, Nunzio Sarpietro, che ha disposto un nuovo calendario delle audizioni disposte per l'impedimento per motivi di salute del legale del leader della Lega, l'avvocato Giulia Bongiorno. Il 1 dicembre con il premier nell'aula bunker del carcere di Bicocca è stata convocata anche il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese. Il 4 dicembre invece il calendario prevede le testimonianze dell'allora vice premier Luigi Di Maio e dell'ambasciatore Maurizio Massari. Infine il 12 dicembre saranno sentiti gli ex ministri dei Trasporti, Danilo Toninelli, e della Difesa, Elisabetta Trenta.

A conclusione della prima udienza, il 3 ottobre scorso, il Gup Sarpietro ha emesso un'ordinanza che dispone la loro audizione per "fare un'adeguata verifica adottata a livello governativo, in materia di immigrazione all'epoca dei fatti e ai rapporti con l'Ue anche con riferimento al cosiddetto 'Patto di governo'".

