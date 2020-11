Droga: spaccio nell'Agrigentino, tre misure cautelari

(ANSA) - PALERMO, 13 NOV - Ieri i carabinieri di Ribera, nell'Agrigentino, hanno eseguito tre misure cautelari emesse dal Gip di Sciacca su richiesta della Procura: due arresti domiciliari e un obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nei confronti dei fratelli tunisini Rached Khalfaoui, 32 anni, residente a Ribera e Anis Khalfaoui, 34 anni, residente a Irsina (Matera); Nicoleta Atomi, 20 anni, romena, residente a Ribera. I tre sono ritenuti responsabili di aver gestito uno spaccio di eroina, cocaina, marijuana e crack (tra aprile e maggio scorsi), usando come base d'appoggio la loro abitazione a Ribera.

Una telecamera installata nei pressi dell'abitazione degli indagati ha ripreso diversi episodi di spaccio a tossicodipendenti della zona, di età compresa tra i 18 e i 40 anni. Nel corso delle indagini sono stati eseguiti dai militari numerosi pedinamenti che hanno consentito di individuare un luogo isolato dove gli indagati nascondevano i proventi dell'attività di spaccio, sequestrando 12 mila euro in banconote di vario taglio contenuti in barattoli sepolti nel terreno.

Acquistata la droga a Palermo e trasportata fino a Ribera, i due fratelli si occupavano dello spaccio vero e proprio, mentre la donna si occupava prevalentemente della sicurezza, facendo la vedetta all'esterno dell'abitazione. Sono stati sentiti diversi acquirenti, i quali hanno dichiarato di essere clienti dei tre spacciatori che avevano iniziato a farsi consegnare dagli acquirenti insolventi cellulari o altro materiale quale pegno per l'acquisto dello stupefacente, in attesa del saldo del debito accumulato con la banda.

Da stamattina i fratelli Khalfaoui sono agli arresti domiciliari, uno a Ribera l'altro a Irsina in provincia di Matera, mentre per la donna l'obbligo di firma alla tenenza dei carabinieri di Ribera. (ANSA).