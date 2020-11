Nassiriya: ricordati i due carabinieri etnei vittime strage

(ANSA) - CATANIA, 12 NOV - La strage del 12 novembre 2003 alla caserma "Maestrale" di Nassiriya, in Iraq, in cui hanno perso la vita 17 militari e due civili italiani è stata ricordata dai vertici del comando provinciale dei carabinieri di Catania. Due cerimonie, in rispetto delle norme anti Covid-19, si sono tenute nei cimiteri di Catania e Biancavilla per rendere onore a due delle vittime che erano impegnate nella missione di peacekeeping "Antica Babilonia": l'appuntato Horacio Majorana e il maresciallo aiutante Massimiliano Bruno, deponendo sulle loro lapidi due cuscini di fiori a nome di tutta l'Arma dei Carabinieri. Il momento di raccoglimento si è svolto alla presenza del cappellano militare capo della base di Sigonella, don Paolo Solidoro, e dei familiari delle vittime. (ANSA).