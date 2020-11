Musica: al Massimo di Palermo concerti in streaming

(ANSA) - PALERMO, 12 NOV - Una nuova ulteriore programmazione delle attività prende il via sabato prossimo al Teatro Massimo di Palermo con una serie di concerti e un balletto eseguiti dal vivo in assenza di pubblico ma trasmessi in streaming. "Un 'altro' Teatro che utilizza il digitale e ogni possibile modalità innovativa, non per sostituire le attività dal vivo ma per realizzare un sistema binario, tanto tradizionale quanto innovativo, che abbia garanzie di qualità", dice il presidente della Fondazione, il sindaco di Palermo Leoluca Orlando.

Per il sovrintendente Francesco Giambrone, "Il paradosso della pandemia ci impedisce di accogliere il nostro pubblico in teatro ma ci spinge a rivolgerci in streaming a un pubblico immensamente più grande: 'Non vi lasceremo senza musica", scritta che campeggia nello striscione esposto sulla facciata del teatro dal giorno della nuova chiusura al pubblico.

La Sala Grande, pur senza snaturarne la struttura classica, è stata attrezzata e trasformata in un teatro di posa. Ogni diretta sarà introdotta da una guida. Verranno anche resi disponibili i programmi di sala, scaricabili gratuitamente dal sito del teatro. L'ideazione e il coordinamento del progetto della web tv sono di Gery Palazzotto. Per assistere via web agli spettacoli non si paga nulla, ma da oggi c'è la possibilità di fare una donazione tramite il sito del teatro.

Il programma vede il ritorno a Palermo del direttore musicale Omer Meir Wellber sul podio dell'Orchestra del Teatro Massimo con due concerti: il primo sabato 14 novembre alle 19: il Prélude à l'après-midi d'un faune di Claude Debussy, e a seguire Pelléas et Mélisande, suite op. 80 di Gabriel Fauré. A seguire la Sinfonia n. 8 in si minore, una delle più note di Franz Schubert "Incompiuta".

Altri concerti spno in calendario per novembre e si chiuse il 29 con la danza: alle 17.30 è in programma Romeo e Giulietta su musica di Sergej Prokofiev. (ANSA).