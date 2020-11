Crolla tetto in classe scuola elementare a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 12 NOV - Crollo calcinacci dentro una classe della scuola elementare Lambruschini di Palermo.

L'incidente è avvenuto ieri sera all'interno di un'aula a piano terra del plesso di via Don Minzoni che fa parte dell'istituto comprensivo scolastico Marconi, dove parte del tetto è venuto giù. Il crollo dell'intonaco è avvenuto quando la classe I B era vuota. "La situazione è sotto controllo. Attendiamo i vigili del fuoco - dice la dirigente, Rosalba Florio - per effettuare un sopralluogo e verificare la tenuta del solaio. Gli ultimi interventi di manutenzione, a carico del Comune, sono stati fatti l'anno scorso ma non era emerso alcun problema". L'intera classe è stata trasferita in una stanza al piano superiore dell'edificio. (ANSA).