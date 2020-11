Covid: Rotary promuove screening tra i clochard a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 12 NOV - Al via grazie ad un accordo di collaborazione tra il Rotary Club Palermo, l'Associazione Francesca Morvillo e la Karol Strutture Sanitarie, una campagna di screening sulla diffusione del Covid 19 tra i clochard della città di Palermo. La campagna ha incluso, inoltre, i volontari dell'Associazione Morvillo che abitualmente si avvicendano nella distribuzione dei pasti e dei pacchi spesa ai clochard.

Sono stati utilizzati test sierologici rapidi, effettuati su campione di sangue capillare (goccia ottenuta da puntura del polpastrello con pungi dito). I prelievi, effettuati su base volontaria tramite un operatore sanitario e con l'ausilio di un Camper messo a disposizione dall'Associazione Morvillo, permetteranno di identificare se le persone sono entrate in contatto con il virus.

Il Presidente del Rotary Club Palermo, Vincenzo Autolitano, spiega che "la finalità del progetto è quella di individuare, a tutela dei senzatetto, dei volontari dell'Associazione e della comunità, eventuali persone positive che possano trasmettere il virus durante le attività di servizio. Ringrazio inoltre la Karol Strutture Sanitarie per avere sposato il progetto e messo a disposizione i sanitari e i test necessari allo screening".

Soddisfazione anche del Presidente dell'Associazione Francesca Morvillo, Giancarlo Grassi, per la grande attenzione dimostrata, in questo momento di emergenza sanitaria, verso i volontari e gli emarginati. (ANSA).