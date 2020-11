Covid: assessore a sindaco Palermo, non è tempo scontro

(ANSA) - PALERMO, 12 NOV - "I palermitani devono sapere che ogni giorno il loro sindaco partecipa ad un vertice in Prefettura con Asp e commissario per l'emergenza, quindi quotidianamente viene reso edotto sulla situazione sanitaria e sull'attuazione del piano ospedaliero. Se ha particolari richieste ulteriori le ponga in quella sede. Non ha compreso il sindaco che non è tempo di istituzioni contro istituzioni". Lo dice l'assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, commentando l'iniziativa del sindaco Leoluca Orlando che con una ordinanza ha deciso di chiudere le scuole da lunedì. (ANSA).