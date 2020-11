Trovato con un chilo e mezzo cocaina, arrestato a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 11 NOV - Gli agenti della squadra mobile hanno arresto un nigeriano a Palermo trovato in possesso di un chilo e mezzo di cocaina e 10 ovuli di eroina. In uno stabile in via Oreto a Palermo occupato da cittadini stranieri è stato trovato l'uomo insieme a due donne. L'uomo era appena arrivato da Marsala a bordo di un pullman di linea. Nel corso della perquisizione i poliziotti della sezione criminalità straniera hanno trovato 10 ovuli di eroina, 68 ovuli e 3 sacchetti contenenti cocaina per un chilo e mezzo. (ANSA).