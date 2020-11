Ambiente: Mareamico, abbattere immobile abusivo su spiaggia

(ANSA) - PALMA DI MONTECHIARO, 11 NOV - Da diversi anni nella spiaggia di Punta Bianca, in territorio di Palma di Montechiaro, è presente un'abitazione abusiva che è stata edificata a meno di dieci metri dal mare. Lo dice Mareamico.

Purtroppo anche in questa zona l'erosione costiera ha fatto perdere diversi metri di spiaggia ed ora la casa rischia di crollare in mare, aggiunge l'associazione ambientalista che ha chiesto al sindaco di Palma di Montechiaro di voler intimare al proprietario di abbattere la casa e, qualora non ottemperasse nei termini previsti dalla legge, di provvedere ad abbatterla.

