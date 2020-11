Università: a Palermo l'archivio del filologo Rudolf Kassel

(ANSA) - PALERMO, 10 NOV - L'Università di Palermo ha acquisito, da parte degli eredi, la donazione della biblioteca dell'illustre filologo tedesco Rudolf Kassel, portando in città un pezzo della più alta filologia classica del '900. Kassel (1926-2020), uno dei più grandi grecisti del secondo dopoguerra, ha raccolto una ricca biblioteca privata, la cui sede originaria era la casa privata a Colonia: membro di numerose accademie (oltre a quelle tedesche, anche le Accademie Britannica, Olandese e di Salonicco), dottore honoris causa di numerose università, fra cui Oxford, desiderava che la sua biblioteca venisse donata a una istituzione pubblica.

La collezione scientifica comprende circa ventimila volumi che riguardano la filologia classica ma anche le letterature moderne, in particolar modo quella tedesca.

Arricchiscono il nucleo numerosi manoscritti, raccolti da Kassel per le sue famose edizioni di Aristotele e dei "Poetae comici Graeci", oltreché scambi epistolari con molti dei più grandi filologi del '900. Molti volumi sono corredati di annotazioni marginali manoscritte dal filologo, o da dediche da parte dei più illustri filologi del '900, con i quali intratteneva corrispondenza, materiale inedito di estremo interesse.

"Alla morte di Kassel, il figlio Markus e gli allievi più stretti, a partire da Juergen Hammerstaedt, mi hanno chiesto di curare la sistemazione della sua collezione in una biblioteca universitaria - spiega Carlo Martino Lucarini del dipartimento Culture e Società dell'Università di Palermo - Grazie al sostegno del rettore Fabrizio Micari e del direttore del dipartimento Michele Cometa, nonché di Andrea Cozzo, è stato possibile acquisire questa straordinaria e prestigiosa raccolta che sarà collocata nella Biblioteca di Antichistica del nostro Ateneo". (ANSA).