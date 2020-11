Covid: comunicare col territorio, webinar Anci Sicilia-ANSA

(ANSA) - PALERMO, 10 NOV - "Comunicare con il territorio in tempi normali e in emergenza Covid-19. L'informazione come servizio ai cittadini", questo il titolo del webinar organizzato dall'ANCI Sicilia in collaborazione con l'ANSA, che si svolgerà il 16 novembre dalle 9 alle 12. Nel corso dell'incontro si parlerà dell'impegno dell'agenzia nel comunicare l'attività delle amministrazioni locali, con particolare attenzione alle notizie e ai servizi che in questo periodo riguardano l'emergenza Covid.

"In un momento storico difficile in cui la quotidianità ha subìto pesanti battute d'arresto e la gente vive con estrema preoccupazione e ansia, è necessario che la comunicazione sia quanto più possibile chiara ed esaustiva rispetto alle urgenze, ai dati, alle misure di prevenzione in atto e alle campagne straordinarie di screening. La gente ha diritto ad avere notizie vere, serie e certificate". Questo il commento di Leoluca Orlando e Mario Emanuele Alvano, presidente e segretario generale dell'Associazione dei comuni siciliani, che aggiungono: "Per questi motivi il webinar è rivolto agli amministratori, dirigenti, funzionari e addetti stampa degli enti locali e ha l'obiettivo di migliorare la comunicazione della Pubblica amministrazione e di raccontare, in modo chiaro, attraverso gli organi di informazione e i social media, non solo l'emergenza ma anche le good news, tenendo conto dell'evoluzione delle tecnologie e in considerazione delle nuove esigenze degli utenti".

"L'informazione primaria - concludono Orlando e Alvano - è, infatti, un bene comune di rilevanza costituzionale. In un'epoca in cui la trasformazione digitale è in grado di portare la notizia della grande città ma anche del piccolo comune in tutto il mondo è importante raccontare da vicino la dimensione locale".

Al webinar interverranno, Leoluca Orlando, presidente Anci Sicilia, Luigi Contu, direttore ANSA, Roberto Baldassari, direttore generale Lab2101e docente di Integrated communication methods all'Università La Sapienza, Enzo Quaratino, già responsabile Redazione Cronache italiane Ansa, e Franco Nuccio, responsabile Ansa Sicilia. Per assicurare la migliore riuscita dell'evento, l'accesso alla videoconferenza sarà consentito fino ad esaurimento dei posti disponibili.

La richiesta di iscrizione dovrà avvenire esclusivamente previa registrazione al sito http://www.anci.sicilia.it/iscrizioni, compilando il relativo form. La partecipazione sarà consentita esclusivamente a coloro i quali riceveranno la mail di conferma. Il link di collegamento alla piattaforma sarà inviato agli iscritti il 15 novembre, (ANSA).