ANSA-IL-PUNTO/COVID, divieto stazionamento strade Palermo

(ANSA) - PALERMO, 10 NOV - "Siamo molto preoccupati per la salute pubblica, nelle prossime ore firmerò un'ordinanza con la quale si vieta lo stazionamento in centro città dalle 16 alle 22 e per l'intera giornata sia sabato che domenica. Nelle isole pedonali si potrà soltanto camminare o mettersi in fila per entrare nei negozi. Non si potrà inoltre sostare in spiaggia in tutto il litorale di Palermo, sabato e domenica". Lo ha detto il sindaco Leoluca Orlando, in un incontro stampa da remoto, che ha annunciato che l'ordinanza entrerà in vigore da giovedì. "Ho inviato una nota all'Asp, all'assessorato regionale alla pubblica istruzione e all'ufficio scolastico regionale perché se non ho garanzie sulla sicurezza all'interno delle scuole dell'obbligo sono pronto a chiuderle con una ordinanza - ha aggiunto - Farò come ha fatto il sindaco di Bagheria che ha chiuso le scuole fino a sabato a causa dell'alta percentuale di contagi. Certamente sarà un provvedimento che dipenderà proprio dai dati relativi alla diffusione del virus nelle scuole dell'obbligo, perché sugli istituti superiori non posso intervenire". Il sindaco ha anche rivolto un appello "a tutti a stare a casa il più possibile". Sono 1.201 i nuovi positivi al Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 8.856 tamponi effettuati; 32 i decessi di persone positive, che portano il totale a 735. Con i nuovi casi salgono così a 22.832 gli attuali positivi con un incremento di 893. I nuovi positivi sono così distribuiti per province: Palermo 197, Catania 308, Ragusa 22, Messina 102, Trapani 84, Siracusa 68, Agrigento 260, Caltanissetta 102, Enna 58. Fino al 17 novembre Vittoria (Rg) e Centuripe (En) resteranno "zone rosse". Il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci, tenuto conto del rapporto del dipartimento di Prevenzione dell'Asp, ha firmato l'ordinanza di proroga. Le restrizioni adottate per limitare il contagio del Coronavirus nei due comuni sono quelle già disposte lo scorso 2 novembre.

(ANSA).