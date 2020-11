Serie C: derby Palermo-Catania finisce pari 1-1

(ANSA) - ROMA, 09 NOV - Finisce 1-1 il derby della Sicilia al Barbera in Serie C. Il Palermo con soli 12 effettivi (11 in campo più il portiere di riserva) sfiora l'impresa: gol del vantaggio rosanero segnato da Kanoute al 15'. La squadra di Boscaglia sfiora in un paio di occasioni il raddoppio ma il Catania riesce a pareggiare a 10' dalla fine con Pecorino. Il Palermo deve accontentarsi di un punto e sale a quota 3 in classifica, i rossazzurri avanzano a 7. (ANSA).