Porta crack a parente in carcere, arrestato a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 09 NOV - Varca il portone del carcere per fare visita a un familiare e tenta di portargli della droga, ma viene scoperto e arrestato. E' successo al Lorusso di Pagliarelli, a Palermo. Gli agenti della polizia penitenziaria addetti al controllo dei familiari in visita, coordinati dal dirigente aggiunto Giuseppe Rizzo, hanno trovato e sequestrato un grammo di crack.

"L'ennesimo rinvenimento di stupefacente destinato a detenuti - si legge in una nota della Polizia penitenziaria - evidenzia come sia reale e costante il pericolo, anche in considerazione dell'alto numero di tossicodipendenti tra i detenuti". (ANSA).