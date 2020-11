Lavoro: Rinascente Palermo resta aperta, accordo per 9 anni

(ANSA) - PALERMO, 09 NOV - La Rinascente, in via Roma a Palermo, resta aperta. E' stato trovato l'accordo col proprietario dell immobile ed è stato firmato un contratto per 9 anni. Sono salvi i livelli occupazionali. "Da oggi quella che si era annunciata come una vera e propria tragedia, ovvero la chiusura dell'infrastruttura commerciale più pregiata del centro storico della città con la perdita di centinaia di posti di lavoro, viene superata positivamente - dicono il sindaco, Leoluca Orlando e l'assessore al Lavoro, Giovanna Marano - Mesi di preoccupazione e di impegno istituzionale e dei lavoratori, diventano una esperienza a lieto fine e con prospettiva di lungo termine. Di questo ringraziamo tutti gli attori, a cominciare dalle lavoratrici e i lavoratori con i sindacati che li hanno rappresentati, la Ministra del Lavoro Nunzia Catalfo con i Sottosegretari al Lavoro Steni Di Piazza e Francesca Puglisi e ringraziamo la città che anche attraverso una costante attenzione degli organi di informazione, è stata vigile e partecipe. Palermo - concludono - non poteva perdere la Rinascente e la Rinascente non poteva perdere Palermo. Nei prossimi anni ci impegneremo per rendere ancora più feconda questa sinergia" (ANSA).