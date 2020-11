ANSA-IL-PUNTO/COVID, in Sicilia 1023 nuovi positivi

Non cala sotto i mille positivi la curva della statistica del covid 19 in Sicilia anche se oggi nessuno nuovo caso viene segnalato a Caltanissetta e Agrigento.

Sono 1.023 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore, su 8.458 tamponi effettuati; 27 i decessi di persone positive, che portano il totale a 703. Con i nuovi casi salgono così a 21.039 gli attuali positivi. In meno di 48 ore sono stati 30.620 i tamponi rapidi effettuati sui cittadini che hanno aderito alla campagna di monitoraggio del Coronavirus sulla popolazione, organizzata nei drive-in allestiti in circa trenta città dell'Isola. Sono stati individuati e isolati, nei vari territori, 930 positivi al Covid 19, ai quali - come previsto dalle linee guida - è stato già effettuato in loco il test di conferma col tampone molecolare.

Nonostante le polemiche e gli annunciati ricorsi al Tar oggi e domani i plessi di tutti gli istituti scolastici, di ogni ordine e grado, pubblici, privati e paritari, compresi gli asili nido, a Messina sono chiusi per ordine del sindaco Cateno De Luca che si dice preoccupato per gli studenti a causa dei contagi da covid 19.

Il sindaco di Montelepre (Pa) Maria Rita Crisci, è risultata positiva al Covid-19 è ricoverata in ospedale. Anche il sindaco di Bronte (Ct) Pino Firrarello è positivo al coronavirus ed è in quarantena a casa.