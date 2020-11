Covid: video racconta un giorno nel reparto Civico Palermo

(ANSA) - PALERMO, 08 NOV - Un'intera giornata nell'unità operativa di medicina interna del Civico di Palermo trasformata in reparto Covid. E' quanto mostra il video realizzato dal giornalista Pietro Galluccio che documenta l'impegno del personale sanitario sul fronte della lotta al Covid. Il primario Salvatore Corrao è anche membro del Comitato tecnico scientifico regionale.

Le immagini raccontano quanto avviene a cominciare dalla vestizione e dalle "zone cuscinetto", quelle tra l'area "pulita" e quella "contaminata"; il reparto è stato infatti "sdoppiato". Il procedimento di vestizione richiede circa 10 minuti, quanto la svestizione. L'unità operativa su due piani ha 5 operatori per turno su ciascun piano fra medici, infermieri e operatori socio-sanitari (un medico con i malati ed uno nell'area decontaminata, due infermieri e un operatore socio sanitario). Al personale "ordinario" si aggiungono altri che intervengono per terapie specifiche, per esempio la dialisi ad alcuni pazienti. Dall'inizio della seconda ondata sono 100 i pazienti assistiti, con 7 decessi. Il centesimo paziente, ricoverato durante le riprese, era stato dimesso da un altro ospedale Covid tre giorni prima come positivo asintomatico. Ma dopo tre giorni a casa ha avuto una improvvisa ricaduta con polmonite molto severa. (ANSA).