Covid: spacciano in 'zona rossa', due arresti a Vittoria

(ANSA) - VITTORIA, 07 NOV - Due spacciatori che vendevano droga a Vittoria, comune dichiarato 'zona rossa' dalla Regione Siciliana per fare fronte all'emergenza da Covid-19 , sono stati arrestati da carabinieri dei nuclei Operativo e Radiomobile della locale compagnia. Sono un 56enne e un 35enne, disoccupati, bloccati vicino a un esercizio commerciale mentre una dose di marijuana a un tossicodipendente. Per individuare i loro spostamenti militari dell'Arma hanno utilizzato anche il sistema di videosorveglianza dell'esercizio commerciale. La droga è stata sequestrata e i due sono stati posti agli arresti domiciliari. Gli spacciatori e il tossicodipendente sono stati anche sanzionati per violazione delle misure restrittive alla circolazione di persone legate alla dichiarazione di Vittoria come 'zona rossa' (ANSA).