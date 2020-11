++ Dpcm: Musumeci, sembra di essere su Scherzi a parte ++

(ANSA) - PALERMO, 05 NOV - "Spero in una svista, in un errore di valutazione del Comitato Tecnico Scientifico. Sembra di essere su 'Scherzi a parte' ". Così Nello Musumeci, presidente della Regione siciliana, poco fa in diretta con il programma di Raiuno "Oggi è un altro giorno", condotto da Serena Bortone."Anche un bambino, se mette a confronto i dati della Sicilia con quelli di altre 6-7 regioni - ha aggiunto Musumeci - si rende conto che si tratta di una grave sbavatura. Non protesto, la mia è amarezza. Questa decisione affrettata e superficiale incoraggia chi vuole andare in piazza" (ANSA).